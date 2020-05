À la prochaine étoile, tournez à droite : le déroutant sens de l'orientation des oiseaux migrateurs

Certains oiseaux migrent sur plusieurs milliers de kilomètres pour passer l'hiver au chaud. Sans GPS, comment faire pour s'orienter, surtout quand on vole la nuit ?

Le sens de l'orientation chez les oiseaux ; un sujet qui passionne les chercheurs depuis des centaines d'années. Comment font les oiseaux qui migrent sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour arriver à bon port ? Comment s'orienter quand on vole la nuit ?

Quand l'insomnie des oiseaux nous inspire sur France Bleu

D'un pôle à l'autre tous les ans pour la sterne arctique

Sterne Arctique dans le ciel Groelandais © Radio France - Arterra contributeur

Elle ne connaît qu'une saison, l'été. Sans la farniente qui l'accompagne. Et pour cause : l'oiseau migre d'un pôle à l'autre deux fois par an, soit des voyages de 20 000 km !

Encore plus étonnant que cette fabuleuse endurance, c'est leur capacité à s'orienter de nuit que questionnent les chercheurs. Et apparemment, les sternes utiliseraient les étoiles, c'est en tout cas ce que laissent penser des études menées sur d'autres oiseaux migrateurs.

Carte ou boussole ?

Prenez un oiseau et lâchez-le dans un planétarium avec une partie du ciel nocturne projeté sur la voûte. Il s'envole dans une direction précise. Prenez une autre partie de la voûte céleste, réitérez l'opération, et...

L'oiseau s'envole dans une autre direction. Les études auraient tendance à montrer que la position des étoiles ne permet pas à l'oiseau de savoir où il est, mais vers où il doit aller.

La vue, un sens parmi tant d'autres

La polarisation des rayons du soleil, l'odorat, le champ magnétique terrestre... Les chercheurs s'arrachent encore le duvet pour comprendre comment les oiseaux se repèrent. Les dernières avancées laissent penser que la physique quantique a aussi son mot à dire dans l'affaire. De quoi y consacrer quelques épisodes des Choses du dehors !