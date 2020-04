Chewing-gum ou mazout, est-ce vraiment du lichen?

Ils ne croissent que de 2 mm par an, 5 quand ils sont en forme. Et pourtant, presque un dixième de la surface terrestre est occupée par du Lichen. Deux fois plus vieux que les dinosaures, les premiers fossiles datent d'au moins 400 millions d'années ! Aujourd'hui, on compte quatre fois plus d'espèces de lichens que de mammifères.

Plante ou champignon?

Lobaria pulmonaria, les thalles de ce lichen abritent près de 1000 espèces de bactéries. © Getty - VW Pics/Universal Images Group

Les deux et bien plus ! Dans Lobaria pulmonaria, on compte plus de 800 espèces de bactéries. C'est tout un écosystème, un peu comme l'homme et sa faune bactérienne. Dans sa forme la plus simple, le lichen est un champignon qui renferme des algues unicellulaires capables de photosynthèse. Le contrat ? Tu m'abrites et tu me donnes à boire, en échange, je te nourris.

Vous reprendrez bien un peu de lichen?

Les rennes du grand nord et les chèvres en Suisse ne sont pas les seuls à se nourrir de lichen. Certaines populations en font des gâteaux. Pour les plus aventureux, la recette, c'est ici ! Vérifiez bien vos sources d'approvisionnement, certaines espèces sont toxiques...

Et pour quelques considérations naturalistes approximatives

Vous voulez en apprendre plus ? Direction le Catalogue des lichens et champignons lichénicoles de France métropolitaine par Claude Roux et coll.