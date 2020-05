Comment ça va Stéphane Marie ?

Chaque jour nous prenons des nouvelles de celles et ceux que nous aimons et ce dimanche nous sommes très heureux d’être avec l’animateur de l’émission Silence ça pousse sur France 5 : Stéphane Marie

J’ai plein de questions à poser à Stéphane Marie, mais tout d’abord j’aimerais savoir en ce dernier jour de confinement, à titre personnel, où vous êtes, comment va la santé et comment va le moral ?

Stéphane Marie anime Silence ça pousse depuis 22 ans Copier

Vous avez vu comme moi qu’avec le confinement les chiffres du jardinage ont explosés ! Selon vous ça traduit quoi ?

Concernant votre actualité, on commence avec Silence, ça pousse ! que vous présentez avec Carole Tolila)… diffusé tous les vendredis à 22h20 sur France 5 ! Est-ce que vous allez reprendre les tournages et si oui quand ?

(Si le déconfinement le permet, il y aura une reprise des tournages à partir de lundi 11 mai afin de proposer des émissions inédites à partir du vendredi 15 mai.)

Vous concernant Stéphane Marie, il y a aussi Silence, ça pousse ! Junior sur France 5 tous les samedis à 10h05 et dans La maison Lumni et disponible sur Lumni.fr. On en est où avec cette émission ?

Et comme vous êtes un jardinier hyper actif il y a eu aussi pendant le confinement sur la page Facebook de Silence ça pousse ! « Bienvenue au jardin ». Vous étiez dans votre jardin, est-ce que quand vous avez une vie normale vous avez le temps de vous occuper de votre jardin ?

Stéphane Marie vous pensez bien que je ne peux pas vous laissez partir sans profiter de vos conseils, à partir de demain le 11 mai on fait quoi au jardin ?

Stéphane Marie, corrigez-moi si je me trompe. Ça fait déjà 22 ans que vous présentez Silence ça pousse. C’est une grande partie de votre vie. Que vous apporte cette émission ?

Juste avant de vous laisser je veux juste dire que j’ai eu l’occasion de faire une émission avec vous à la foire de Paris, nous étions à l’extérieur au milieu d’allées végétalisées et je dois dire à tout le monde que j’ai très rarement vu quelqu’un d’aussi sollicité ! Il y a avait des centaines personnes qui se sont arrêté avec un sourire jusqu’au oreilles parce que la France vous aime vraiment Stéphane Marie. Vraiment merci pour tout ce que vous nous apportez !