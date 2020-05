Comment va se dérouler la prochaine vente de "Plantes pour tous" à Nice ?

Depuis 1 an, Plantes pour tous organise de grandes ventes éphémères de plantes à petits prix (de 2€ à 10€) dans toutes les grandes villes de France et d'Europe dont Nice. Ces ventes sont très prisées et la prochaine est prévue du jeudi 28 Mai au Mercredi 3 Juin 2020 dans le quartier du Port de Nice (Rue Pacho). L’objectif permettre à chacun de se procurer des plantes vertes, tropicales et cactus à des prix abordables, tout en ayant à coeur de développer et soutenir des productions horticoles éco-responsables nouvelles.

Inscription obligatoire

Lors de chaque édition, les files d'attentes sont longues, avec les règles sanitaires exceptionnelles du moment il est impératif de s'inscrire pour réserver un créneau et avoir le moins de monde possible en même temps dans l'espace de vente. Un circuit de visite et d'achat, avec plus de 150 variétés de plantes à sens unique pour éviter tout contact les uns avec les autres, est prévu.

Masque obligatoire et paiement uniquement par CB.

Dépêchez-vous il ne reste que quelques créneaux de disponible, les informations sont ICI