Participez et tentez de décrocher le Grand Prix du Concours National des Jardins Potagers ! Concours des Jardins Potagers 2020 de Franche-Comté, en partenariat avec le Département du Doubs, la Société Nationale d'Horticulture de France, lesjardinsdelaterre.com, et Grand Besançon Métropole.

Les jardiniers le savent : pour les tomates non plus, n'est pas gourmand qui veut !

Le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2020

Ouvert à tous les jardiniers, majeurs et résidant en Franche Comté, le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2020 récompensera les passionnés cultivant eux-mêmes un jardin potager privatif pour le besoin personnel et/ou familial.

La passion n'attend point le nombre des années ! © Maxppp - Christian Watier

Les critères observés par le jury

- Connaissance et diversité des plantes cultivées, combinaison des variétés en fonction de la saison, raisonnement et pertinence du choix des espèces et des variétés

- Pratiques de jardinage

- Esthétique : disposition du jardin potager dans le site, originalité du tracé, cultures associées (arbres fruitiers), mariage des fleurs et des légumes, etc...

- Motivations et conceptions du jardinier

Chaque critère fera l’objet d’une notation et sera pondéré en fonction de la catégorie concourue.

Ne vous endormez pas tête-bêche sur vos dossiers ! © Maxppp - Pierre HECKLER

Comment participer ? C'est simple !

Il est possible d’envoyer le dossier de candidature via le site de France Bleu Besançon ou par courrier.

1. Par internet : sur https://www.francebleu.fr . RDV sur la page du concours, remplissez le formulaire d’inscription et envoyez vos photographies de votre potager de l’année en cours. (formulaire disponible en ligne jusqu’au 30 juin)

2. Par courrier : le dossier de candidature est disponible sur simple demande à France Bleu Besançon, 2 Place Granvelle, 25000 BESANÇON, ou par mail à bleubesancon@radiofrance.com

Votre dossier – accompagné de plusieurs photographies de l’année en cours – sans oublier de renseigner vos nom, prénom et adresse, et posté avant le 30 juin 2020 au plus tard, sera étudié par notre jury.

Jardins des villes ou jardins des champs, un seul biotope ! © Maxppp - Nicolas Barreau

Pour participer, et ainsi montrer votre contribution à notre monde d'aujourd'hui

Pour vous aider, vous pouvez aussi consulter le site des Jardins de la Terre, de Roland Motte !

En somme, quels que soient vos cultures ou votre terrain, en ville ou à la campagne, depuis toujours ou tout récemment, appris dans les livres ou sur le tas, montrez-nous votre engagement et vos convictions !

Carottes... - Aurélien

... salades... © Maxppp - Vincent Isore

... poireaux... © Maxppp - Jean-Marc Quinet

... bettes... © Maxppp - Christian Watier

... mais aussi les oeillets d'Inde dont l’odeur est censée faire fuir divers parasites et qui émettent des substances racinaires qui piègent les nématodes des tomates © Maxppp - Christian Watier

... ou encore la capuncine "Cobra" qui attire les pucerons, protégeant ainsi les plantes voisines de ces ravageurs... © Maxppp - Christian Watier

Le Concours France Bleu Besançon des Jardins Potagers 2020, le Grand Prix du Concours National des Jardins Potagers et ses récompenses, n'a qu'une ambition : souligner et féliciter les jardiniers de nature !