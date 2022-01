Facile d'avoir la main verte avec la Ressourcerie Végétale à Dijon !

La Ressourcerie Végétale propose des soins et conseils aux entreprise et aux particuliers. Elle propose une prestation de vente ou de location de plantes et également des Teams Building Végétaux destinés aux salariés et aux entreprises souhaitant agir sur la qualité de vie au travail et leur Responsabilité Sociale Environnementale. Toutes les plantes sont soit recyclées, soit recyclables, elles peuvent également être compostées afin de produire un engrais et un compost directement réutilisable pour le soin des plantes de l'atelier végétal.

Présentation de la Ressourcerie Végétale de Dijon

Chantale Thierry, fondatrice de la Ressourcerie Végétale © Radio France - Caroline PAUL

Le vert : couleur de l'espoir assurément !

Les plantes ont des vertus insoupçonnées !

Prise en main et soin des orchidées © Radio France - Caroline PAUL

La récupération des plantes depuis différents circuits...

Le majestueux Pachira mérite une seconde vie ! © Radio France - Caroline PAUL

Vivement l'été ! ... Ou la rentrée 2022 pour l'ouverture officielle !

Ficus, oliviers, caoutchoucs, tout reprend vie à la Ressourcerie Végétale ! © Radio France - Caroline PAUL

La Ressourcerie Végétale Dijon : 06 63 13 18 46 - laressourcerievegetale@gmail.com