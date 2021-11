France Bleu Besançon organise une journée de plantation d'arbres dans la forêt communale de Thise (Chailluz) mercredi 24 novembre de 9h à 12h, avec VOUS.

Chênes, hêtres, noyers et poiriers, 1500 arbres seront plantés grâce à vous.

Nous fournissons tout le matériel nécessaire (pelles, pioches, etc.), vous n'avez qu'à venir avec votre motivation et surtout votre bonne humeur !

Rendez-vous mercredi 24 novembre à 9h00 sur le parking du restaurant l'Olivier à Braillans.

Chaque année en France les forêts absorbent 70 millions de tonnes CO2. Les forêts de métropole absorbent 15% des émissions annuelle de carbone

Les scolytes (qui sont des insectes) s’attaquent aux forêts, particulièrement aux épicéas; et principalement dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Il suffit de regarder les forêts de la région pour s'en apercevoir.

Le réchauffement climatique permet à ces insectes de s’attaquer aux arbres plus fragiles, de se développer et mettre en danger les forêts.

Il est aujourd’hui indispensable de penser aux forêts de demain et d’accompagner les forêts pour les adapter au changement climatique.

Avec vous, France Bleu Besançon s'engage pour la forêt de Thise (Chailluz), mercredi 24 novembre de 9h00 à 12h00. On se retrouve tous à 9h00 sur le parking du restaurant l'Olivier à Braillans.