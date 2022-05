France Bleu Bourgogne Social Club aux Jardins Extraordinaires de Bézouotte

Chaque année l'association Jardins Extraordinaires nous donne rendez-vous à Bézouotte pour sa traditionnelle Foire aux Plantes rares. Après deux années sans pouvoir s'aérer, l'association reprend du service et vous détaille tout au micro France Bleu Bourgogne !

L'association "JARDINS EXTRAORDINAIRES" a été imaginée en novembre 1994 par Chantal DULERY et déclarée officiellement le 9 février 1995. La première Foire aux plantes organisée par l'association, c'était en 1995 avec près de 4000 visiteurs qui ont parcouru les rues de Bézouotte transformées en un gigantesque jardin. Depuis ce jour, chaque 2ème week-end de mai, les passionnés et professionnels se retrouvent pour échanger, vendre et acheter de quoi embellir les jardins !

Annick, Marie et Jean-Luc vous attendent ce week-end à Bézouotte ! © Radio France - Caroline PAUL

Rencontre avec un jardinier pro : Nicolas Brune

Nicolas Brune, Jardinier à la SONOFEP de Saulon La Rue © Radio France - Caroline PAUL

Si vous avez envie de poser des questions à un expert : allez rencontrer Nicolas Brune ce week-end à la Foire aux Plantes rares de Bézouotte !

En 2022, place à la 26ème Foire aux plantes rares de Bézouotte ! © Radio France - Caroline PAUL

Ce week-end, c'est la fête à Bézouotte !

Ces Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 de 10h à 18h : 26ème Foire aux Plantes Rares de Bézouotte organisée par l'association Jardins Extraordinaires