France Bleu Champagne-Ardenne fête le printemps et vous offre de nombreux cadeaux à cette occasion

Dimanche 20 mars, c'est le printemps ! Pour l'occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous gâte avec des cadeaux idéaux pour profiter au mieux de l'extérieur et notamment du jardin ou du bricolage, en partenariat avec Rostaing, Decathlon et Leroy Merlin. On vous dit tout ci-dessous !