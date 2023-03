Garein (40) : les amateurs de jardin se donnent rendez-vous les 6 et 7 mai pour la 37ème édition des Floralies

C'est aujourd'hui un rendez-vous incontournable de tous les passionnés de plantes et de fleurs. le premier week-end du mois de mai, la commune de Garein s’anime et accueille plus de 13000 visiteurs venus admirer les décors végétaux en plein air : au bord de l'eau, sur les murs de l'église, au coin d'une placette ou d'une habitation.

En 2023 les décors sont confiés à un meilleur ouvrier de France

Benoit Cante est un fleuriste passionné, créatif et talentueux. Installé à Saint Avertin (37) il a obtenu le titre de "meilleur ouvrier de France" en 2019 et a répondu avec enthousiasme à l'appel des floralies de Garein pour mettre son savoir-faire et ses idées au service de l'embellissement du village pendant le week-end des 6 et 7 mai.

Comme chaque année Benoit Cante sera épaulé par les nombreux bénévoles des Floralies qui permettent de donner vie aux idées florales de l'artisan-créateur.

Ne manquez pas le marché des producteurs

Pendant les deux jours, autour de l’église romane de Garein se déroule également un marché avec des producteurs régionaux de plantes à massifs, de rosiers, de vivaces, d’agrumes, de plants de légumes et de nombreux végétaux pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Des brouettes (et les bras pour les pousser !) seront également là pour transporter les végétaux vers vos véhicules tandis que les gourmands trouveront également de quoi se restaurer sur place.

