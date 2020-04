Grand concours d'épouvantails pendant le confinement, envoyez-nous vos photos

Les enfants sont à la maison et nous devons les occuper. France Bleu Pays Basque et la Jardinerie Laffite de Bayonne vous propose de réaliser un superbe épouvantail pour le printemps avec des objets de récupération disponibles chez vous !

Et si en cette période de confinement nous en profitions pour faire marcher nos méninges et nos dix doigts ? Il est temps de faire preuve d'imagination et de créativité en fouinant dans les placards, dans la cave, dans le garage, dans la cabane de jardin, dans le grenier, dans les combles ou dans la remise. La Jardinerie Laffite et France Bleu Pays Basque s'associent pour vous proposer un grand concours d'épouvantails. Ce symbole du printemps et de la nature va vous permettre de vous occuper en famille. Avec des objets de récupération fabriquez votre épouvantail, prenez le en photo et il va ainsi participer à notre grand concours. Grâce à lui vous pourrez remporter 1 week-end à « la cabane perchée Andreinia » à Esterencçuby pour le 1er lot puis des hôtels à insectes offerts par La Jardinerie Laffite pour les gagnants du 2ème au 10ème lot.

Les règles du jeu de l'épouvantail

Ce concours est ouvert à toutes les familles du Pays Basque. L'épouvantail doit être de belle taille pour bien effaroucher les oiseaux : entre 1.20 et 1.80m (support inclus). Autant que possible on évite les matières plastiques dans sa fabrication.

Lâchez-vous sur le thème : humoristique, coloré et sympathique. On fait place à la créativité et à l’imagination ! Par contre votre épouvantail n’est pas un support de publicité.

La photo de votre épouvantail

Une fois votre épouvantail terminé, envoyez-nous une photo de ce dernier avec vos coordonnées via le formulaire ci-dessous.