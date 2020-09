Jardin : conseils pour le compost et la récupération de l'eau

Mes plantes intérieures je les laisse à l'extérieur. Encore quelques beaux jours, quand je les rentrerai, ce sera pour toute la saison. Guillaume Adam.

Partie 1 - Vie Tranquille Copier

Installer un récupérateur d'eau pour 100€

Pour assurer l'arrosage de votre jardin, quoi de mieux que récupérer l'eau de pluie. En cas d'orages sur le toit, une installation assez simple permet de remplir un réservoir via les gouttières. Des modèles économiques existent pour rentabiliser votre utilisation de l'eau pour le potager ou vos fleurs. Sur France Bleu Occitanie au micro d'Alban Forlot, Guillaume Adam, le jardinier de la radio vous accueille dans son espace vert pour vous livrer ses astuces jardinage. Vous trouverez des récupérateurs d'eau pour 200/250€ mais si on met de côté l'esthétique de cette cuve, vous trouverez facilement des éléments à moins de 100€.

Guillaume Adam © Radio France - Alban Forlot

Le compost, ce n'est pas de l'engrais

Vos épluchures, feuilles et autres déchets verts peuvent être stockés dans un endroit stratégique de votre jardin.