JEU SPÉCIAL PRINTEMPS - Gagnez 150 euros à la Jardinerie Boncap

Vendredi 20 mars, c'est enfin le printemps ! A cette occasion, écoutez France Bleu Béarn et gagnez 150 euros à dépenser à la jardinerie Boncap de votre choix : à Lescar, Bordères ou la nouvelle jardinerie Boncap à Orthez. Jouez tous les jours jusqu'au samedi 14 mars à 8h20 et 18h10.

Le printemps arrive enfin ! L'occasion de prendre à nouveau soin de son jardin. Pour profitez des beaux jours et de son extérieur, France Bleu Béarn vous offre 150 euros à dépenser à la jardinerie Boncap, à Lescar, Bordères ou la nouvelle jardinerie Boncap à Orthez. Fleurs, plantes, arbres, engrais, terreaux, plants de légumes, semences, bulbes, poterie, décoration, outillage ... tout pour vous faire plaisir !

Ecoutez France Bleu Béarn et jouez au Jackpot jusqu'au samedi 14 mars à 8h20 et 18h10

Installée à Bordères depuis plus de 30 ans, la jardinerie Boncap propose sur plus de 20 000 m2 des produits dédiés au jardin. Producteur avant tout, la jardinerie connait parfaitement les produits commercialisés. La jardinerie Boncap propose un conseil adapté, des produits de qualité au prix le plus accessible. Depuis toutes ces années, la jardinerie vous offre en toute saison un choix maximal de végétaux. La jardinerie ce sont trois adresses :