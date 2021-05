Cette forme d'agriculture prodigue de nombreux services écosystémiques et représente un vrai levier dans la résilience des villes. Elle est source de produits frais, locaux et permet d'introduire du vert au milieu du béton.

L'association Les Jeunes Pousses a pour but : - Le retour de la biodiversité en ville - La sensibilisation à une alimentation plus saine et durable - La cohésion sociale à travers le partage de savoirs et de savoir-faire - La lutte : contre le réchauffement climatique et pour une meilleure résilience du territoire

Pour les aider à réaliser leur pépinière urbaine, c'est par ici !