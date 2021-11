La Ressourcerie Végétale, une seconde vie pour vos plantes vertes

Chantale Thierry vient de créer la Ressourcerie Végétale, une structure qui redonne une seconde vie aux plantes d'intérieures.

"La ressourcerie Végétale collecte des végétaux d'intérieurs auprès de grossistes de plantes et fournisseurs, et des particuliers. Ces végétaux , une fois remis sur pied, sont proposés à la vente ou à la location", nous dit Chantale Thierry.

Elle propose aussi des soins et des conseils aux particuliers et aux entreprises et oeuvre pour la qualité de vie chez soi et au travail.

Vous retrouvez la Ressourcerie Végétale sur les réseaux sociaux. Le site va bientôt voir le jour !