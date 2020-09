🍆Concours France Bleu Besançon des jardins potagers 2020 🍅 : résultats le 3 octobre 🏆

Vous avez été très nombreux à participer au Concours France Bleu Besançon des jardins potagers 2020, redoublant de créativité, d'ingéniosité, multipliant les innovations, dans le souci de l'environnement et de la biodiversité, conjuguant esthétisme, pertinence, bon sens et enjeux de l'époque !

Après les présélections dossiers et visites in situ, vous êtes quatre à pouvoir encore prétendre décrocher le Grand Prix du Concours National des Jardins Potagers, en partenariat avec le Département du Doubs, la Société Nationale d'Horticulture de France, lesjardinsdelaterre.com et Grand Besançon Métropole

Les critères qui ont compté

-  Connaissance et diversité des plantes cultivées, combinaison des variétés en fonction de la saison, raisonnement et pertinence du choix des espèces et des variétés

- Â Pratiques de jardinage

-  Esthétique : disposition du jardin potager dans le site, originalité du tracé, cultures associées (arbres fruitiers, etc... ), mariage des fleurs et des légumes, etc...

- Â Motivations et conceptions du jardinier

Roland Motte et David Guyot leur ont rendu visite, découvrez-les !

Le potager de CĂ©lian, Ă Bannans (25)

Colette, et son jardin de curé à La Rivière Drugeon (25)

Le jardin d'Isabelle aux Gras (25)

Jeanne, et son potager de Villers-sous-Chalamont (25)

Verdict le samedi 3 octobre dès 9h sur France Bleu Besançon

La remise du Prix aura lieu le samedi 3 octobre 2020, dès 9h, lors d'une spéciale Concours France Bleu Besançon des jardins potagers 2020, sur France Bleu Besançon !