Les abeilles, stars de ce mois de mai !

Les abeilles ont besoin de nous

Dans le monde, il existe 20 000 espèces d'abeilles, et près de 1000 en France. Pour attirer l'attention du public sur ces pollinisateurs, les menaces auxquels ils sont confronté et leur importance pour nos écosystème, les Nations Unies ont décidé de désigner le 20 mai : Journée mondiale des abeilles.

Si l'actrice américaine Angelina Jolie a posé pour le National Geographic afin de sensibiliser à la cause, d'autres projets sont créés afin de récolter des fonds pour la préservation des abeilles. A l'image de Pollinature, une start-up née en Suisse, développée aujourd'hui en France.

Sauver les abeilles grâce à nos mouvements

C’est par un challenge international qui a lieu en ligne que Pollinature fait bouger sa communauté durant tout le mois de mai.

L’objectif ? Marcher, faire du vélo, jardiner ou encore méditer afin de récolter 20 000 abeilles virtuelles sur une application mobile. Si cet objectif est atteint, Pollinature fera un don à l’association française Réseau biodiversité pour les abeilles. Comment ça fonctionne ?

Jusqu'au 31 mai, vous pouvez acheter un ticket

Vous téléchargez l'application Atlasgo sur votre smartphone

Vous entrez le code reçu par mail pour accéder au challenge

Vous n'avez plus qu'à bouger pour récolter des abeilles virtuelles, en solo ou en équipe

Vous pouvez partager vos photos sur l'application

Pour participer, cliquez ici.

Des abeilles à la maison ?

Pollinature, c'est aussi la création de maisonnettes BeeHome pour accueillir des abeilles sauvages. Peur de vous faire piquer ? La plupart des espèces d'abeilles sont solitaires et tout à fait inoffensives, donc on peut tout à fait les avoir sur nos balcons ou dans nos jardins sans aucun problème.

BeeHome en pratique - Pollinature

Ces maisonnettes BeeHome en bois sont livrées avec une petite population d'abeilles maçonnes dans des tubes. Elles dorment encore dans leurs cocons en hibernation. Selon la météo et la température, elles vont éclore après quelques jours et vont commencer à polliniser et construire leur nid dans la maisonnette. Elles vont pondre les œufs, mélanger du pollen et du nectar, et remplir les tubes de la maisonnette. Elles vont construire des petits murs, et quand un tube est complet, l'abeille le colmate avec une sorte d'argile. On va pouvoir suivre la vie à l'intérieur de la maisonnette, ce qui plait beaucoup aux enfants, tout en laissant nos abeilles vivre en autonomie.

Les abeilles vont se développer l'été, vont se mettre en hibernation à l'automne, pour éclore au printemps prochain.

Ecoutez l'interview de Chloé Humbert-Droz, Responsable développement chez Pollinature France