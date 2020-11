100% icaunais, le rendez-vous de celles et ceux qui ont du monde à nous présenter se balade à Saint-Georges-sur-Baulche

Les carpes Koï d'Oasis et les Serres de Bon Pain

Les carpes koï peuvent vivre plus de 30 ans

Cyril Rosse a été commercial pendant plus de 20 ans. Passionné de nature et de pêche, il est aujourd'hui responsable de la boutique L'Oasis à St-Georges-sur-Baulche. Une animalerie spécialisée en poisson d'ornement et notamment des carpes koï.

Des poissons précieux, qui viennent directement du Japon.

Son patron, c'est Pierre-Alain Grollimund ! Pierre-Alain à prit la suite de son père aux Serres de Bon Pain dans les années 80. Il nous raconte l'histoire de cette aventure née au hasard des aléas de la guerre, on parlait alors de la Ferme de Bon Pain.

Bonne nouvelle pour la jardinerie, la vente des sapins de Noël est autorisée à partir du 20 novembre. Vous pouvez trouver vos décorations de fin d'année via le système de Click&Collect, en retrait au magasin.

