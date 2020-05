Féroce comme un moineau !

Peut-être qu'ils vous rendent le confinement plus doux. Peut-être même que vous les attirez dans votre jardin avec une boule de graisse ou des graines. Mais est-ce réellement une bonne chose à cette époque de l'année ?

Le duvet hérissé et le regard à l’affût, le moineau n'est pas prêt à partager son territoire.

Quand la bande de moineaux s'invite sur France Bleu

Les choses du dehors : la bande de moineaux. Copier

Les ornithologues de la Ligue pour la Protection des Oiseaux sont catégoriques : éviter les boules de graisse vendues dans le commerce ! Elles sont trop salées et augmentent le cholestérol de nos amis à plumes. Et oui, les oiseaux aussi sont victimes de la malbouffe ! Les bénévoles du groupe ornithologique normand nous conseillent également d'éviter le pain. Les miettes ne sont pas adaptées à la forme du bec, le pain est trop salé et il obstrue le jabot.

Comment les nourrir alors?

Maintenant que le printemps est bien installé, laissez donc faire la nature ! Les moineaux vont se régaler de bestioles qui grignotent les légumes du potager. Avec un peu de chance, les œufs dans le nid ne vont pas tarder à éclore, et les parasites n'ont qu'à bien se tenir !