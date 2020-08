Les jardinières masquées font fleurir des potagers à Poitiers

Installer des potagers dans les coins d'herbes inoccupés de Poitiers, c'est l'idée d'un groupe de poitevines : les jardinières masquées. Elles ont déjà créé 4 potagers différents : à Bel-air, à Montbernage, aux Courronneries, et aux Trois Cités. Et la formule fonctionne bien.

On sort les binettes et on met les mains dans le terreau ! Les Jardinières masquées - masquées, comme tout le monde, pour cause de coronavirus - sont de sortie. À Montbernage, sur une bande de terre pas plus grande qu'un terrain de pétanque, elle s'affaire à remettre d'aplomb leur potager, fatigué par les grosses chaleurs.

Si elles font tous ces efforts c'est, explique Amélie, l'une des instigatrices du projets, pour : "permettre à tout le monde, même ceux qui habitent en ville, d'avoir un bout de potagers où ils pourront avoir accès à de la nourriture gratuitement."

Des potagers pour tous

C'est le confinement, et la difficulté de certains à trouver des aliments frais pendant cette période difficile, qui ont inspiré Amélie et ses deux amies à démarrer cette initiative. Une initiative "à la disposition des habitants", poursuit-elle. En gros : "celui qui croise une tomate la ramasse."

Le potager florissant des Couronneries - Les jardinières masquées

Plus qu'à picorer, les habitants sont invités à participer à l'arrosage, au paillage et à toutes les activités ordinaires d'un potager. Pauline, une des participantes explique : "si on créé un site, c'est pour que les gens en profitent, le but n'est pas d'aller l'arroser tous les jours, on veut que ça rassemble du monde et qu'ils se l'approprient".

D'autres projets de potagers sont en cours d'élaboration, en collaboration avec la mairie. Les jardinières masquées invitent d'ailleurs tous ceux qui le souhaitent à proposer des idées de terrains où en implanter.