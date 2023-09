Les recettes de tomates de Roland Motte, jardinier

Début septembre, vous êtes en pleine récolte des tomates. La saison n'est pas bien longue et il faut consommer tous ces fruits. Vous êtes en manque d'idées ? Roland Motte Motte, notre jardinier, a des conseils pour accommoder de façon très variées vos tomates, froides, chaudes, en salade, sucrée, salée...

Vous avez bien sûr la possibilité de congeler vos tomates entières pour agrémenter vos viandes et légumes durant tout l'hiver, vous pouvez en faire des conserves, entières ou en sauce.

Mais le grand plaisir de Roland, c'est de les manger toutes fraîches cueillies au jardin, mais de façon très différentes. Voici quelques idées :

la tarte à la tomate : à faire avec des tomates fermes qui vont se tenir après la cuisson,

des mini tartelettes de tomates cerises : sympa pour accompagner l'apéro,

les salades évidemment, à mélanger avec du melon, des concombres, des herbes de toutes sortes,...

le carpaccio : il vous faudra un bon couteau pour couper de fines tranches et des tomates bien fermes, ce sera plus facile. Un peu d'huile d'olive, des copeaux de parmesan, du basilic, et hop !

des piques de tomates pour l'apéro... ou le dessert : choisir une variété de tomates cerises très sucrée, vous pouvez également les tremper dans un sirop de caramel pour augmenter ce goût sucré, tremper dans un mélange de graines, miam,

les tomates au four : gardez la grappe entière, passez au four avec huile d'olive et herbes, un accompagnement idéal de vos viandes et poissons.

Essayez une salade sucrée salée de tomates avec melon et feta © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.