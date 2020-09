Limoges : A la cantine, on sert les légumes du potager municipal

Des carottes, des courges, des betteraves, des choux, la première récolte s'annonce fructueuse avec notamment une tonne de pomme de terre. Installé en périphérie de Limoges, près de l'ancienne roseraie, ce potager devrait permettre à la ville de produire localement des légumes bio. L'essai est encourageant, du coup le projet devrait largement se développer dans les prochaines années selon Vincent Léonie, adjoint en charge des espaces vert de la ville :"on a 800 m2 de potager mais on est déjà en train de chercher sur les terrains de la ville de Limoges quels sont les espaces sur lesquels on pourrait augmenter la production maraîchère".

Un terrain de deux hectares a déjà était trouvé pour augmenter ces cultures. La ville de Limoges cherche ainsi à accroître son autonomie en légumes frais, afin d'alimenter les cantines des crèches, des écoles et des maisons de retraites qu'elle gère au quotidien. En effet, ce potager expérimental de 800 m2 ne suffira pas pour fournir tout le monde, toute l'année :"pour le jour de la rentrée, juste pour l'école de Landouge, il fallait 120 kg de pommes de terre pour assurer le service. Si vous multipliez ça par le nombre d'écoles et d'Ehpad, on se rend compte qu'il faut au moins une tonne de pommes de terre pour faire un service de frites, ça fait quand même une grosse production ! Donc il faudra beaucoup plus de terrains", insiste Vincent Léonie.

En parallèle, une action pédagogique va venir se greffer sur le projet. Les écoliers de la ville pourront ainsi découvrir, ou redécouvrir, comment on plante des choux, et autres légumes dans ce potager municipal.