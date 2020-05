Made in Yonne - Les Serres des Champs Galottes

C'est la saison pour planter vos plants de légume pour cet été !

Et ça tombe bien, il y a tout ce qu'il faut aux Serres des Champs Galottes, à Saint-Bris-le-Vineux. Tomates actuelles ou variétés anciennes, courgettes, concombre et salade, mais aussi des fleurs.

Depuis le début du confinement, Johann a créé un site internet, pour continuer la vente de ses plants. Certes, on ne peut plus venir à la serre et choisir son pied - du moins pour le moment - mais c'est un système de drive qui s'est mis en place.

Et c'est depuis les serres, que Johann Rigout nous présente ses produits :

Dans un avenir proche, Johann espère pouvoir ré-ouvrir en partie ses serres aux particuliers, mais compte garder pour le moment le drive.

Pour le moment, nous sommes suspendus à la décision du préfet de l'Yonne, mais on espère pouvoir accueillir le public dès la semaine prochaine" - Johann Rigout, horticulteur

Pour commander, allez sur le site : champsgalottes.fr

Ou bien par téléphone : 06.71.93.81.60.

Les Serres des Champs Galottes se trouvent Route des Champs, à Saint-Bris-le-Vineux.