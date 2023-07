Nos plantes aussi ont besoin de soins cet été

Pour maintenir un arrosage en votre absence

Pensez au tuteur-goutteur. Sans électricité ni pile, c'est un système autonome. Il vous suffit de prendre une bouteille d'1 litre et 1/2. D'y ajouter le tuteur goutteur ; ce système d'embout qui se fixe sur la bouteille.

Remplir la bouteille ; faire de petits trous à l'opposé pour que l'air puisse circuler.

Ca marche pour le jardin ou pour les plantes en pot.

Pour une quinzaine de jours ce système sera suffisant.

Commencez une semaine ou dix jours avant votre départ. (Pour calculer la bonne quantité d'eau pour votre absence.)

Les goûteurs ont un débit réglable, pratique pour moduler en fonction des plantes.

Au delà de quinze jours, prévoyez le passage d’une personne pour remplir les bouteilles !

Certaines plantes peuvent se passer d'eau, il s'agit des succulentes. Elles sont en effet capables de stocker de l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines, et de la transformer en suc mucilagineux qui leur permet de survivre dans les milieux les plus hostiles.

Elles tiendront 15 jours sans problème !

Faut-il rentrer nos plantes avec cette chaleur ?

Pour les préserver : installez vos plantes d'intérieur, que vous avez sorties aux beaux jours, au nord ou au soleil du matin (à l'est donc).

Humidifiez le feuillage avec la pulvérisation en fin de journée . 2 fois par semaine. Cela les rafraichira.

Pensez à arroser le pot (une fois par semaine)

Pour les bonsaïs : brumisez deux fois par semaine ; et arrosez deux fois par semaine.

Pour les plantes aromatiques : il y aura moins besoin de bassiner le feuillage. Arrosez une fois par semaine et pour le basilic : il faut récolter les pointes les plus hautes. Cela ramifie la plante et la fait durer plus longtemps !

Enlevez les feuilles sèches pensez à les rentrer en septembre. Et congelez les feuilles de basilic par exemple ! Vous en aurez plus longtemps ! Entières ou déjà hachées.