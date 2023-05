Participez à la Coupe France Bleu Pays d'Auvergne du potager avec Landestini

Vous avez un jardin potager ou rêvez d’en avoir un sans avoir encore sauté le pas ? C’est l’occasion de vous lancer, ou de montrer vos exploits au jardin en participant à la Coupe France Bleu Pays d'Auvergne du potager organisée par Landestini. Pour participer, rien de plus simple, inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous jusqu’au 25 juin 2023. Pendant tout l’été, certains des plus beaux jardins seront mis à l’honneur en direct sur France Bleu Auvergne, en direct, à 7h10. Fin du concours et récompenses début octobre avec un bon d’achat dans une jardinerie auvergnate à gagner.

Chaque participant aura accès aux ressources en ligne (guide du potagiste, webinaires,…), pour permettre à tous, jardinier débutant ou confirmé, seul ou en groupe, de participer au concours. Lors de votre inscription, veiller à indiquer que vous participez à la coupe d’Auvergne du potager.

La coupe France Bleu Pays Auvergne du potager, une déclinaison de la coupe de France du potager

Lancée en 2020 par Landestini, la Coupe de France du Potager a pour but de faire vivre une expérience joyeuse du potager, de promouvoir une alimentation saine et locale de façon ludique et décomplexée, en mettant les mains dans la terre. Mais la Coupe du potager, c’est également un dispositif d'animation et d'accompagnement tout au long de l’année avec des guides de bonnes pratiques, des conférences thématiques, des formations, des défis ludiques et des outils pédagogiques mis à la disposition des participants.

Des néophytes aux amateurs confirmés, de tout âge, dans les établissements scolaires, les clubs sportifs, les entreprises, les groupements de citoyens et les étudiants, qu’il soit en espace urbain ou rural, jardins partagés, potagers ou fermes urbaines ou même jardins sur balcons.

Les plus beaux potagers seront mis à l'honneur sur France Bleu Pays d'Auvergne tout au long de l'été. - ©Markus Spiske-Landestini

Landestini et son action pour la préservation

Landestini est une organisation à but non lucratif , créée en 2019, qui a pour mission la reconnexion à la terre, à la nature et à la ruralité, et la préservation et la diversité du vivant. Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial de se relier à l’essentiel. Guider vers une alimentation saine et une agriculture durable, tout en apprenant comment et pourquoi prendre soin de la biodiversité, tels sont les objectifs que ses membres fondateurs, Fanny Agostini et Henri Landes, se sont fixés.