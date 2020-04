Pas de confinement pour l'abeille charpentière

Elle est sûrement la plus impressionnante des hyménoptères français (la famille des abeilles et des bourdons). On ne peut pas dire que son bourdonnement soit très discret. Difficile d'être silencieuse avec des ailes de 5 cm d'envergure...

Et on ne pouvait par la manquer sur France Bleu Cotentin!

L'abeille charpentière Copier

Comment la repérer chez soi?

Dans les granges ou les combles : des tas de copeaux au sol. On lève le nez pour se retrouver face à des trous d'un bon cm de large creusés à même le bois. Ces galeries se ramifient et s'enfoncent d'une dizaine de centimètres. Au fond de chacune d'entre elles, un œuf attend l'été pour éclore.

Loin d'être considérée comme une ravageuse, on peut tout de même prendre des précautions pour éviter que la charpente ne se transforme en dentelle d'année en année (l'abeille à tendance à revenir pondre sur son lieu de naissance). Vous pouvez par exemple construire un nid à proximité des galeries que vous avez repérées. Les enfants sont occupés pour l'après-midi, et la récolte de pommes est assurée à l'automne prochain !