Plan C comme confinement : favoriser la biodiversité chez soi en créant une mare !

Entre 30 et 50 % des mares et des trous d'eau ont disparu en France depuis 1950. Ils sont pourtant un milieu naturel extrêmement riche dans ou près de laquelle vivent une foultitude d'espèces d'animaux et de végétaux. Animateur nature et cinéaste animalier installé en Brenne, zone humide d'excellence dans notre région, Patrick Luneau est un passionné de ces trous d'eau en voie de disparition. Dès qu'il emménage quelque part, il crée une mare. Ces conseils sont précieux pour qui veut se lancer dans l'aventure.

Une mare peut-être aussi un bassin implanté dans son jardin, ici en cous d'implantation ! © Radio France - Thierry Chareyre

Mais créer une mare chez soi, ça demande réflexion sur son implantation.

La mare peut-être très naturelle ou comme ici très architecturée © Getty - © GettyImages-Mint Images

Afin d'éviter que quelques petites bestioles se noient, vous prévoirez une branche ou un morceau de bois qui plongera dans la mare et reposera sur la berge. Et comme le conseil Patrick Luneau, vous n'oublierez pas non plus d'y implanter un peu de végétation.

L'implantation de végétation autour et dans la mare est capitale ! © Getty - © GettyImages - P.A. Thompson

La nature ayant horreur du vide, votre mare va donc rapidement être colonisée.

Les grenouilles et autres batraciens viendront sûrement coloniser votre mare ! © Getty - © GettyImages - Vicki Jauron, Babylon and Beyond Photography

Vous retrouvez sur Internet un nombre considérable de sites qui vous conseilleront pour créer votre mare, notamment celui des éditions Terre Vivante.