Qu'est-ce qui officialise le printemps? La célèbre fête de la fleur de Chenebier

Le rendez-vous incontournable des amoureux des fleurs et du jardin

ⓘ Publicité

50 à 60 exposants et plus de 3500 visiteurs sont attendus pour ce beau rendez-vous de printemps.

Que ce soit pour des conseils, des idées, acheter ou simplement se promener, vous trouverez certainement fleur à votre pot !

Tout est prévu pour que vous passiez une belle journée : des animations, des jeux pour les enfants, un apéritif musical...

Vous pourrez aussi vous restaurer avec des repas chaud le midi, des sandwichs, des stands buvette, et pour les plus gourmands des crêpes et des gauffres.

L'entrée est à seulement 2euros et si tout va bien, le soleil devrait être au rendez-vous.