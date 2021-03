Que faire au jardin au mois de Mars en Isère ?

Que faire au jardin en cette saison ? Que semer que planter, que tailler ? Et comment procéder dans un joli jardin comme dans un jardin de poche ou une simple terrasse ?

Avis aux anciens comme aux nouveaux jardiniers. En effet, beaucoup d’entre nous se sont mis au jardinage depuis le premier confinement. La mode est aussi à créer son mini jardin ou son mini potager sur un balcon ou une terrasse. Pourquoi ? Pour le plaisir de cueillir et déguster ses propres aromates, ses propres tomates, ses fraises et pourquoi pas aussi des radis, des petits pois, des salades ou des choux. Quel bonheur aussi de voir fleurir ses rosiers ! Jacques le jardinier de France Bleu Isère nous donne quelques leçons. Au mois de mars , c'est le moment de tailler, semer, planter.

La taille des arbres ou des arbustes

Savez-vous planter des pommes de terre ?

Plantons aussi de bonnes choses à cueillir et à déguster. Plantes vivaces, plantes de services, c'est le moment pour les pommes de terre, cardons, fenouil, céleri, oseille et artichauts !

Savez-vous semer des petits pois ?

Que faire pousser sur un balcon ou une terrasse ?

Comment faire pousser ses propres aromates et légumes à la maison quand on n’a pas de jardin sous la main ! C’est finalement beaucoup plus simple qu’on ne l’imagine. Il suffit de choisir le bon matériel et semer des plantes appropriées.

Cultiver

Pour avoir une bonne terre, Jacques utilise les feuilles. D’ailleurs, son jardin en est recouvert.

La rhubarbe, avant d’en faire de bonnes tartes, il faut la préparer pour qu’elles poussent bien au jardin. Opération du jour : les éclaircir et cela mérite bien quelques explications.a terre