Rendez-vous aux jardins : ce week-end féérique proposé aux Jardins Suspendus de Marqueyssac

Les "Rendez-vous aux jardins" : un moyen de rapprocher les habitants de leur patrimoine paysager. Ce week-end, de nombreuses animations doivent attirer les foules. Le thème 2022 : les jardins face au changement climatique.

Le jardin le plus visité du Sud-Ouest participe et propose un week-end avec plein d'animations.

150.000 buis taillés à la main

Marqueyssac est un site classé autour d’un château couvert de lauzes du début du XIXe siècle, avec des jardins romantiques et pittoresques, plus de 6 kilomètres de promenades et surtout 150.000 buis plus que centenaires taillés à la main et agrémentées de belvédères, rocailles, cabanes en pierre sèche…

Le changement climatique ? "On le constate. Depuis deux ans, c'est _le phénomène de pyrale du buis_, accentué par la douceur météo. Mais on est moins touché que dans d'autres jardins, car le buis est une plante méditerranéenne habituée à la chaleur" confie Jean Lemoussu, jardinier en chef.

Le témoignage de Jean Lemoussu, jardinier en chef de Marqueyssac Copier

Un week-end féérique

Des animations féériques - Les jardins suspendus de Marqueyssac

A l'occasion de Rendez-vous aux jardins, des moments magiques sont proposés durant tout le week-end.

Samedi à partir de 19h, soirée aux chandelles exceptionnelle : le jardin revêt ses plus beaux habits de lumière et les différentes propositions colorées, musicales, indiennes, féériques vont voler la vedettes aux étoiles.

Dimanche tout au long de la journée : spectacles, démonstration de taille et ateliers pour enfants