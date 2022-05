Rendez-vous aux jardins : ce week-end les jardiniers d'Eyrignac répondent à vos questions

Les "Rendez-vous aux jardins" : un moyen de rapprocher les habitants de leur patrimoine paysager. Ce week-end, de nombreuses animations doivent attirer les foules. Le thème 2022 : les jardins face au changement climatique.

Six jardiniers qui vont discuter avec les visiteurs

Les Jardins d'Eyrignac participent à l'opération samedi et dimanche. Les Jardins d'Eyrignac, surnommés joyau végétal du Périgord Noir.

Là bas, il y a sept jardins à la Française -en roseraie, champêtre et potager- qui représentent des espaces végétaux aménagés, cultivés au prix des efforts d'une équipe de six jardiniers qui, ce week-end vont discuter avec les visiteurs.

Cécile Engelen, directrice des Jardins d'Eyrignac : "Nos jardiniers ont déjà constaté des changements" Copier

Des trucs et astuces pour votre jardin

Plusieurs questions pourront être abordés avec les jardiniers, comment la floraison : plus précoce, ou fragilisée. S'il existe de nouveaux parasites... Enfin, comme de coutume, les jardiniers d’Eyrignac dévoileront leurs trucs et astuces pour un jardin bien entretenu. Ils aborderont plus particulièrement les thèmes suivants : comment avoir de beaux gazons ?

Les jardiniers rencontreront les visiteurs samedi et dimanche entre 10h00-13h00 et entre 14h00-18h30. Animation sans supplément comprise dans le billet d’entrée des jardins.