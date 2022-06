Rendez-vous aux jardins : ce week-end, vous pouvez voir le jardin caché de Veyrignac

Les "Rendez-vous aux jardins" : un moyen de rapprocher les habitants de leur patrimoine paysager. Ce week-end, de nombreuses animations doivent attirer les foules. Le thème 2022 : les jardins face au changement climatique.

Une châtelaine passionnée de botanique

Le Château de Veyrignac, du XVIIIè siècle a la chance d'avoir pour écrin un magnifique jardin . De longues haies parfaitement découpées, des arbres finement taillés, des pavillons italien, français, anglais, des roses et encore des roses...

La fleur préférée de Chantal Baudron (dont une porte son nom, la rose "Chantal Baudron"), la Châtelaine passionnée de botanique qui a pris en main (et au sécateur) cet espace il y a plus d'une vingtaine d'années alors que le château était en déshérence. Depuis 3.000 arbres et arbustes ont été plantés, confie Chantal Baudron.

Chantal Baudron : il a fallu recréer le jardin Copier

Un jardin caché qui se dévoile ce week-end

On pourra discuter avec les jardiniers, mains vertes aidantes de Chantal Baudron samedi après-midi et dimanche toute la journée puisqu'exceptionnellement il est ouvert à la visite. Tous les profits et les fonds récoltés au cours de cette visite iront au bénéfice de la rénovation de l’église du village.

Sans oublier "le clou du spectacle" comme le présente la propriétaire : au bout du terrain, une vue imprenable sur la Dordogne.