Retour du soleil sur l'Occitanie : nos conseils jardinage

Le printemps météorologique c'est le 1er mars. Et à cette occasion, Guillaume Adam, le jardinier de France Bleu Occitanie, en profite pour nous dire comment s'occuper des plantes et redonner un peu de vie à notre jardin.

Chaque samedi entre 9h et 10h, posez vos questions jardinage à Guillaume Adam en direct sur France Bleu Occitanie au 05.34.43.31.31. Et le vendredi, notre jardinier vous emmène à l'extérieur. Cette semaine, au cœur de Toulouse, avec Alban Forlot, escale au pied de la cathédrale Saint-Etienne.

Reportage printanier Copier

La Vie en Bleu c'est de 9h30 à 11h sur France Bleu Occitanie.

Les plantes sont comme nous, elles veulent prendre l'air, on les sort ! Guillaume Adam.

Les conseils à retenir avec le retour du soleil en Occitanie : sortez les plantes pour qu'elles prennent la lumière. Choisissez le moment de la journée où la douceur règne. Douchez vos plantes avec une eau pas trop froide. L'idée c'est de les nettoyer, sans trop les arroser. On ramasse les branches cassées, on peut tailler les rosiers et les feuilles fanées. Tout le monde veut fleurir son balcon. Pensez à éclaircir votre jardin, gratter les surfaces des jardinières et on se fait plaisir : on se réveille en même temps que la nature donc ne forcez pas, allez-y tranquillement.