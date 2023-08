Réussir ses boutures

En cette saison on peut pratiquement bouturer tout ce qu'on a dans le jardin. Les rosiers, les hibiscus, les bougainvillées. Ce sont des plantes qui sont en pleine végétation et qu'on va pouvoir multiplier pour soi, pour ses amis.

Le conseil de Carole : "je vous invite à faire déjà un mélange avec 2/3 de sable de rivière (et pas du sable de mer parce qu'il est trop salé et que rien ne pourrait pousser.) Et ensuite 1/3 de terreau. Vous allez mettre le mélange dans un pot, arroser, vous allez préparer vos boutures qui vont faire à peu près on va dire 10 ou 15 cm de long que vous prélevez sur des tiges, en milieu de tige, précisément. Pas des grosses branches non plus, grand maximum un cm de diamètre.

Vous allez couper la partie basse et sur la partie haute, les réduire de moitié.

Étant donné que le petit bout de bouture n'a pas de racines, elle ne pourra pas faire de l'évaporation comme si elle en avait. Donc c'est pour ça que généralement on coupe les les feuilles de moitié. On va mettre ce qu'on appelle de l'hormone de bouturage. Ca a deux effets : un effet désinfectant et un effet qui va activer la formation des racines.

Quand on coupe, on va couper en dessous du niveau où se forment les feuilles, à peu près un demi centimètre en dessous, parce que c'est là que se trouvent ces hormones qui vont refaire des racines.

Et ensuite ? comment prendre soin de sa bouture ?

On va pouvoir enterrer la bouture à peu près de trois centimètres dans le sol.

On met généralement quatre ou cinq boutures dans un pot parce que comme ça, s'il y en a une qui ne prend pas, on arrive toujours à avoir quelque chose qui pousse. On va mettre le pot à l'ombre et il va falloir remiser tous les jours.

Et ça, c'est très important parce que si votre bouture se déshydrate, elle va se dessécher et là, elle ne va pas pas pouvoir redémarrer quand les racines sortent du pot.

Il faut attendre un mois, un mois et demi., ensuite vous allez pouvoir sortir vos boutures du godet, les séparer et remettre une plante par pot.

Alors pour certaines choses, on peut aussi faire les boutures dans l'eau. Ça, c'est très facile. On prend un verre, on met trois ou quatre boutures. Il y en a qui peuvent mettre aussi un bout de charbon de bois parce que ça désinfecte l'eau.

Ça évite à l'eau de devenir verte. Mais par contre, là, quand vous allez voir les racines apparaître, il faut faire très attention parce que dans l'eau, elles sont très fragiles. Et quand vous les mettez en terre, quelquefois elles peuvent casser. Donc c'est un système où je préfère les mettre dans les pots parce que je trouve que les racines sont un peu plus robustes.

Et comme ça, vous pourrez faire profiter vos amis des plus belles plantes !