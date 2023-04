Roland Motte, jardinier : bouturez le romarin

Le principe de la bouture est d'obtenir les mêmes propriétés que le pied mère sur lequel on a prélevé la bouture. Et ceci s'applique au romarin.

La meilleure période pour bouturer le romarin, c'est au printemps, en mars ou avril, lorsque vous taillez votre arbuste juste après la floraison. Cela dépend évidemment de votre région et de l'emplacement de la plante. On peut aussi faire des boutures à talon, à partir du mois d'août ou septembre, à partir d'une pousse de l'année.

Comment faire vos boutures de romarin ?

Munissez-vous d'un sécateur ou d'un ciseau bien aiguisé, c'est important pour faire des coupes franches.

Utilisez un pot horticole sur lequel vous mettrez une bouteille coupée en deux pour créer un micro-climat, ou tout simplement, utilisez une mini serre, elle vous servira pour d'autres cultures.

Remplissez la mini serre d'un mélange de terreau et de sable, ou d'un terreau pour semis prêt à l'emploi. L'important est d'avoir un mélange très drainant. Choisissez les extrémités de tiges bien saines, bien vertes ou légèrement ligneuses et surtout vigoureuses. Prenez une tige de 10 cm de haut, retirez les feuilles le long de la tige sur la moitié ou les trois quarts inférieurs de la bouture. Pour installer la bouture dans le sol, faites un trou avec un crayon. Si votre terreau est très fin et léger, vous pouvez simplement piquer la tige dans le sol en laissant dépasser les feuilles au sommet.

Ensuite, arrosez bien avec un pulvérisateur. Mettez le couvercle de la mini serre et placez le tout à la lumière dans une véranda ou derrrière une fenêtre, bien au chaud. Vaporisez deux à trois fois par semaine, le terreau doit toujours être humide. C'est cette ambiance chaude et humide qui va permettre le développement des racines.

Plantez vos boutures de romarin en mini serre © Radio France - Roland Motte

Au bout d'un mois ou deux, si votre bouture est bien verte, c'est que la reprise est assurée. Vous pouvez maintenant les replanter dans un pot et en pleine terre la saison prochaine.

Et si vous avez trop de boutures, pensez aux voisins et amis !

