Roland Motte, jardinier : c'est au printemps qu'il faut planter vos dahlias

Le Dahlia est originaire du Mexique. Il a été introduit en Europe au XVIIIe siècle pour nourrir la population, une alternative à la pomme de terre. Son goût désagréable et sa floraison magnifique, ont fait que finalement il a été utilisé comme plante d'ornement.

Après des années de sélection, vous trouvez aujourd'hui des Dahlias de toutes sortes. Des fleurs simples, des fleurs doubles, avec des pétales réguliers, des pétales pointus. Vous trouvez différentes tailles, des Dahlias nains jusqu'à de très hauts pouvant atteindre plus d'un mètre cinquante. Pour les coloris tout est possible, vous avez un choix infini.

Quand planter vos Dahlias ?

La plantation se fait au printemps pour une floraison en été. Installez vos bulbes en pleine terre de mi-mars à mai, lorsque les risques de grosses gelées sont passés.

Le Dahlia apprécie les terres meubles et riches, fraîches en été. Placez-le en exposition plein soleil. Ajoutez du terreau avec la terre de votre jardin si votre sol est lourd. Enterrez le bulbe à dix-quinze centimètres de profondeur, recouvrez, tassez et arrosez copieusement.

Pour l'entretien, évitez que les mauvaises herbes envahissent le pied. Le paillage est une bonne solution.

