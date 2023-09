Roland Motte, jardinier : c'est la fin des tomates, comment prolonger leur vie

A moins d'avoir une serre chauffée, vos tomates vont disparaitre aux premières gelées. C'est une plante vivace qui va s'abimer et faner complètement avant l'hiver. La pluie, le froid, les maladies,... vont réduire vos récoltes jusqu'à ne plus avoir de tomates du tout.

ⓘ Publicité

Roland Motte, notre jardinier, a quelques trucs et astuces pour tenter de prolonger la vie de vos plants de tomates :

Le mildiou, l'ennemi numéro N°1 des tomates. Cela commence sur les feuilles par des taches jaunes qui virent au brun puis dessèchent, ensuite les tiges et enfin les fruits. On peut limiter la progression avec des pulvérisations de bouillie bordelaise et il est préférable de couper les feuilles atteintes.

Coupez les feuilles de la base pour éviter qu'elles ne touchent le sol (vecteur de maladies)

Les fruits éclatent lorsque la météo alterne entre pluie et soleil, entre chaud et froid. Rien à faire mais on peut consommer ces tomates.

La maladie du cul noir est également dûe aux mêmes raisons. C'est une carrence en calcium provoquée par l'irrégularité de l'arrosage. Rien à faire mais les tomates sont consommables.

Vos tomates restent vertes, ne mûrissent plus. Ceci est dû au manque de soleil ou à l'excès de chaleur. La solution, faites-en des confitures ou des sauces, ou ceuillez-les et attendez qu'elles mûrissent à l'intérieur de la maison.

Récupérez les graines pour faire vos plants l'année prochaine. Utilisez des tomates non hybrides. Le process à voir dans la vidéo.

La maladie du cul noir sur les tomates, il n'y a rien à faire mais vous pouvez toujours les consommer © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.