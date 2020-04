Roland Motte, jardinier : c’est le moment de replanter les fraisiers

Vous êtes confinés mais avez un jardin ? Roland Motte le jardinier de France Bleu nous explique en image comment replanter les fraisiers pour s’assurer une bonne récolte dans quelques semaines.

Roland Motte est jardinier et est notre expert jardin chaque weekend sur France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon. Vous êtes confinés, mais avez un jardin, petit ou grand ? C'est le moment de s'en occuper.

Et si vous vous attaquiez aux fraisiers ?

Préparer ses outils :

Un petit coussin pour être peinard au niveau de genoux.

Un transplanteur pour transplanter.

Repérer les stolons :

Les fraisiers ont l’avantage de faire des stolons. Un stolon, c’est une tige au niveau du sol qui part du pied mère et qui au contact du sol, un peu plus loin, va donner naissance à un autre plant. Nous pouvons, en utilisant les stolons, démultiplier les fraises.

Démultiplier les plants :

L’idée, c’est de récupérer les vieux stolons, ceux qui ont déjà un an. En les arrachant, on se retrouve avec un nouveau plant de fraisier que l’on peut replanter un peu plus loin au jardin.

Vous pouvez aussi les mettre dans un bac, avec de la bonne terre, rajouter du compost, pailler. Garder le même espacement entre les plants en n’oubliant pas de laisser suffisamment de place pour les nouveaux stolons … ceux qui feront les fraisiers de l’année prochaine !

