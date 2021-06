Roland Motte, jardinier : choisir vos fleurs annuelles pour terrasses et balcons

Roland Motte, notre jardinier, vous invite à fleurir vos allées, vos terrasses, vos balcons... Il existe une variété infinie de fleurs qui égaieront votre jardin tout l'été.

Envie de couleurs tout l'été sur votre balcon ou terrasse ? Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, vous conseille pour trouver les plantes qu'il vous faut.

Au printemps, la nature reprend ses droits et les fleurs apparaissent un peu partout. C'est le cas sur les arbustes, sur les fruitiers comme sur les pommiers, mais aussi sur les petites fleurs dans les jardineries où le choix est exceptionnel. Et là, il va falloir choisir pour votre balcon ou votre terrasse. Il existe des plantes annuelles qui fleurissent toute la saison et qui disparaissent à l'automne, dès les premières gelées. Il faut replanter au printemps.

Annuelles, bisanuelles ou vivaces ? Que choisir ?

Il y a les bisannuelles, comme les pensées. Les pensées qui vont vivre à peu près deux saisons et qui pourront être magnifiques. Et puis, il y a les plantes vivaces, les plantes vivaces comme les rudbeckias ou le muguet, qui vont vivre plusieurs années et qui vont sécher, -la partie aérienne, en tout cas pendant l'hiver-, et repartir à chaque printemps.

Potée de fleurs annuelles pour vos terrasses et balcons © Radio France - Roland Motte

Quelques idées de fleurs les plus courantes

Pour nos balconnières et nos pots, on va choisir les plus florifères et refaire un tout petit tour d'horizon des plantes les plus connues. On commence par le pétunia avec de multiples couleurs. C'est une plante annuelle de plein soleil qui va s'adapter à peu près partout, à condition qu'on puisse bien l'arroser régulièrement. Un classique comme le géranium droit ou le géranium zonal, lui, vous le connaissez. Il lui faut du plein soleil, de l'engrais et un arrosage presque modéré.

A découvrir, le bidens qui fleurit la plupart du temps jaune. C'est une plante retombante. Elle aussi à planter en plein soleil. Le dipladenia, lui, est un arbuste qui va pousser le long d'un tuteur. On va pouvoir le conserver d'une année sur l'autre en hiver, à condition de le placer hors gel à environ 10 degrés. Et lui aussi va être très florifère.

Une plante du midi, c'est l'osteospermum. Il a un panel de couleurs énormes. Attention, on peut le garder pendant l'hiver, mais il gèle. Là, il faudra au moins 5 degrés. L'idéal, c'est quand même de le replanter chaque année. Et on termine ce mini tour d'horizon des plantes à fleurs par l'anthémis qui ressemble à une marguerite. C'est une plante méditerranéenne que vous pourriez aussi garder chaque année. Elle a une floraison exceptionnelle.

Evidemment, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, parce que le choix est vaste. L'idéal, c'est d'aller dans une jardinerie pour essayer de trouver la plante qui va vous satisfaire. Et puis faire le mélange de couleurs que vous souhaitez.

