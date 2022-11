Roland Motte, jardinier : chrysanthèmes et pomponettes pour fleurir l'automne

Au mois d'octobre, impossible de louper les chrysanthèmes dans les jardineries, chez les producteurs et les fleuristes. A cette période de l'année, il se vend 23 millions de chrysanthèmes en pot en France, un quart étant produits dans le Nord et le Maine-et-Loire.

Le chrysanthème a remplacé la bougie que l'on allumait sur les tombes à la Toussaint. C'est à partir de l'Armistice de la guerre de 1918, que le chrysanthème s'est développé chez nous et a pris sa place dans les cimetières. Cette image du chrysanthème associé à la mort est en train de changer. En Orient, le chrysanthème jaune est signe de longévité. On ne va retenir que la beauté de cette superbe fleur.

Ces belles boules de fleurs qu'on appelle aussi marguerite d'automne

On parle de chrysanthème, mais en botanique il s'agit de plusieurs genres appartenant tous à la famille des Astéracées. On trouve encore les chrysanthèmes à très grosses fleurs qui vont garnir les tombes des cimetières à la Toussaint, mais aujourd'hui on s'intéresse plutôt à la pomponette qui demande un peu moins de travail au producteur et qui est très appréciée des jardiniers, elle est très décorative et est utilisée dans les compositions florales automnales chez les fleuristes.

Les pomponettes on des fleurs très serrées, simples, doubles, panachées, on peut les installer dans tous les coins du jardin ou dans la maison, ils apporteront de la couleur avant le long et triste hiver. De nouvelles variétés très originales apparaissent chaque année.

De nouvelles variétés de chrysanthèmes chaque année © Radio France - Roland Motte

