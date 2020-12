Roland Motte, jardinier : comment bien choisir votre sapin de Noël

C'est bientôt Noël et il faut choisir son sapin ! Avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier, c'est forcément plus facile.

Choisir son sapin de Noël, ce n'est pas toujours simple quand on ne s'y connaît pas. Nordmann, épicéa, coupé, en motte ou en pot ? Les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, pour sélectionner le sapin qui vous conviendra.

D'où vient la coutume du sapin de Noël

Dès l'Antiquité, on utilisait des arbres décorés de fruits pour fêter le solstice d'hiver. Au XIe siècle, on ajoute des décorations faites de fruits rouges. C'est au 12e siècle, que l'on trouve mention des premiers sapin en Alsace. Des sapins utilisés en décoration pour Noël.

Les variétés de sapin : épicéa ou Nordmann ?

L'épicéa était alors le plus utilisé. Il pousse très vite, sa culture est facile, et il dégage une odeur exceptionnelle de forêt, ce qui vient compléter l'ambiance de Noël dans la maison. Mais il a un inconvénient, il perd très vite ses aiguilles s'il est coupé. Il vaut donc mieux l'acheter en motte ou en conteneur, -que vous pourrez arroser-, pour le garder plus longtemps.

Depuis quelques années, c'est le sapin Nordmann qui a la faveur du public. Il a un port moins étalé. Mais il ne perd pratiquement pas ses aiguilles, même coupé. Comme il pousse moins vite, il est également un peu plus cher. Les sapins Nordmann représentent aujourd'hui 80% des ventes de sapins de Noël, les 20% restants vont à l'épicéa.

Roland Motte vous souhaite un Joyeux Noël ! © Radio France - Roland Motte

A vous de faire votre choix ! Joyeux Noël !

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.