Roland Motte, jardinier : comment éloigner la pyrale du buis

Le papillon de la pyrale du buis est une vrai calamité. Roland Motte, notre jardinier, vous donne un truc naturel pour les éloigner de vos arbustes.

On adore les papillons, ils virevoltent au jardin, apportent de la vie, de la couleur. Sauf qu'avant d'être papillons, ils sont chenilles, et les chenilles de pyrale du buis, c'est la catastrophe pour nos arbustes.

Si vous avez des buis sur votre balcon ou au jardin, il y a plusieurs manières d'éloigner la pyrale : des cabanes à oiseaux, des ilex ou d'autres plantes.

Les buis, c'est superbe et on en trouve dans les parcs et jardins à la française, formés en boule ou avec plein d'autres formes diverses et variées. C'est beau. Le problème, c'est la pyrale dont la chenille se délecte quasi exclusivement des feuilles de buis. La reproduction de ces petites bêtes a lieu d'avril à octobre. Alors on a des moyens de lutte contre ces envahisseurs : les oiseaux. Nos amis à plumes raffolent des chenilles, surtout au printemps, quand il faut nourrir les oisillons. Alors installez des nichoirs, des mangeoires, des récipients à eau. Tous ce qui peut attirer et faire rester les oiseaux dans votre jardin.

Mettez des mangeoires à oiseaux près de vos buis © Radio France - Roland Motte

Il y a aussi des produits efficaces, utilisables en agriculture biologique que vous trouverez en jardinerie.

Sinon, un autre moyen pour ne pas avoir de pyrale, c'est de planter non pas du buis, mais de l'Ilex Crenata ou alors du Lonicera Nitida Scoop. Le feuillage ressemble au buis, mais les pyrales ne s'intéressent pas à ces arbustes.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.