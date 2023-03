Roland Motte, jardinier : comment entretenir son gazon au printemps ?

C'est le printemps, et selon les régions, votre gazon commence à bien pousser. On va en profiter pour le nettoyer et surtout s'occuper des trous et parties abîmées après le mauvais temps, le froid, les piétinements, le passage des taupes...

Voici les étapes pour remettre votre gazon au top !

Commencez par tondre régulièrement un peu partout,

Etalez de la terre fine, ou mieux encore du compost bien décomposé, aux endroits dégarnis,

Semez un gazon adapté, gazon de garnissage ou de réparation, la boîte semoir vous permet d'être régulier, il faut une graine au centimètre carré environ,

Ratissez pour enfouir les semences,

Passez le rouleau si vous en avez un, sinon plombez le sol avec le rateau pour bien tasser la terre,

Arrosez généreusement,

Une fois que ce nouveau gazon aura atteint environ 8 cm, passez la tondeuse.

Arrosez généreusement après avoir semé votre nouveau gazon © Radio France - Roland Motte

Votre gazon a retrouvé une nouvelle jeunesse !

