Roland Motte, jardinier : comment se débarrasser des pucerons du rosier

Le retour de la chaleur au printemps fait se développer les colonies de pucerons sur vos plantes, et les jeunes rosiers sont particulièrement sensibles et risquent de dépérir si vous ne faites rien. Roland Motte, notre jardinier a quelques solutions à partager, simples à mettre en oeuvre. A l'attaque !

ⓘ Publicité

Les pucerons peuvent être noirs ou verts. Ils se nourrissent de la sève de la plante. Cela peut entrainer des retards de croissance, un jaunissement des feuilles ou un flétrissement, une diminution globale de la vigueur de la plante. En injectant leur salive dans les rameaux, cela peut également entrainer la déformation des jeunes pousses.

Vous avez plusieurs solutions pour limiter leur présence naturellement :

une solution de savon insecticide : diluer quelques cuillères à café de savon doux, type savon noir, dans de l'eau tiède, pulvériser sur les rosiers.

: diluer quelques cuillères à café de savon doux, type savon noir, dans de l'eau tiède, pulvériser sur les rosiers. une solution à base d'ail : écraser quelques gousses d'ail que vous faites macérer dans de l'eau pendant la nuit, filtrer et pulvériser sur les rosiers.

: écraser quelques gousses d'ail que vous faites macérer dans de l'eau pendant la nuit, filtrer et pulvériser sur les rosiers. des plantes compagnes : planter ciboulette, ail ou lavande près de vos rosiers.

: planter ciboulette, ail ou lavande près de vos rosiers. favoriser les prédateurs naturels : la coccinelle, la chrysope ou la syrphe. Pour les attirer, planter une bonne diversité de fleurs, comme les soucis et autres fleurs printanières.

: la coccinelle, la chrysope ou la syrphe. Pour les attirer, planter une bonne diversité de fleurs, comme les soucis et autres fleurs printanières. les enlever à la main : s'il n'y a pas beaucoup de pucerons, c'est le plus simple.

Si vos rosiers sont dans la force de l'âge, pas de crainte, ils résisteront aux parasites !

La syrphe est un des prédateurs des pucerons du rosier © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.