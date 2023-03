Roland Motte, jardinier : comment tailler vos rosiers buissons ?

Ne pas tailler les rosiers du tout, ou les tailler le plus régulièrement et le plus court possible ? Même les jardiniers entre eux ne sont pas toujours d'accord. Roland Motte, notre jardinier, a sa méthode à lui et il la partage volontiers.

ⓘ Publicité

La taille va servir à nettoyer la plante et avoir plus de fleurs en saison. Les fleurs vont se former sur le bois de l'année. Plus vous taillez court, plus il y aura de nouvelles pousses et donc plus de fleurs. Si vous laisser votre rosier se développer sans tailler, vous n'aurez de fleurs que sur le haut du buisson. C'est un choix !

Comment tailler le rosier buisson ?

Taillez dès que les premiers bourgeons commencent à s'ouvrir. Dans tous les cas, utilisez des outils de bonne qualité, et surtout bien aiguisés pour avoir de belles coupes franches. Commencez par aérer le coeur de la plante, plus il y aura de soleil au centre, mieux se portera votre rosier. Eliminez les pousses mortes, les branches chétives, abîmées ou les branches qui se croisent.

Toujours couper au-dessus d'un oeil (ou bourgeon) qui pousse vers l'extérieur. Comme la sève alimente en priorité le dernier bourgeon, s'il est vers l'extérieur, vous êtes assuré de voir votre rosier se développer vers l'extérieur et garder ainsi son coeur aéré. On laisse en général trois yeux depuis la base sur chaque rameau.

Coupez au-dessus d'un bourgeon qui pousse vers l'extérieur pour tailler votre rosier © Radio France - Roland Motte

Et les autres types de rosiers ?

Pour un rosier grimpant, c'est différent. On va laisser 5 à 7 branches maîtresses et on va couper les tiges perpendiculaires qui sont sur ces branches maîtresses à environ 2 ou 3 yeux.

Certains rosiers, c'est rare, ne sont pas remontants, ils ne donnent de fleurs qu'une seule fois dans la saison. Dans ce cas, on les taille juste après la floraison, floraison que vous pourrez prolonger en enlevant les fleurs fanées en saison.

Pour tous les rosiers, au printemps, grattez la terre autour du pied et ajouter de l'engrais. Le rosier est très gourmand.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.