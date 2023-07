Roland Motte, jardinier : comment utiliser moins d'eau au jardin

Le manque d'eau se fait sentir avec le retour des fortes chaleurs. L'eau se fait plus rare et il faut penser à économiser le précieux liquide. L'impact sur vos plantes au jardin est évident, l'évaporation de l'eau des feuilles s'accélère et peut entrainer un stress hydrique. Les plantes perdent plus d'eau qu'elles n'en absorbent, cela peut réduire la croissance et entrainer des dommages irréversibles, voire la mort de vos plantes sensibles.

Les légumes du potager sont particulièrement gourmands en eau. Voici quelques solutions pour récupérer de l'eau et limiter vos arrosages :

installez des récupérateurs d'eau de pluie sur vos gouttières : tonneaux, réservoirs, containers... tout grand contenant peut servir.

ajoutez une couche de paillage organique autour des plantes et des arbustes pour aider à retenir l'humidité du sol.

optez pour des plantes adaptées au climat qui ont des besoins en eau moins importants. Pensez au Chénopode, à la Roche...

semez : les semis sont plus résistants que les plants. Arrosez le soir.

réutilisez l'eau de vos activités quotidiennes : lavage de mains, lavage des légumes... sans produits nocifs, utilisez des produits écologiques !

améliorez la qualité de votre sol en ajoutant compost et matières organiques à l'automne.

installez un système d'irrigation comme les oyas ou des embouts en céramique à ajouter sur des bouteilles d'eau.

désherbez régulièrement, les indésirables viennent en concurrence de vos plants cultivés.

évitez les tontes, plus le gazon est haut, plus il résistera à la sécheresse.

Pour utiliser moins d'eau au jardin, paillez, installez des oyas, récupérez l'eau de la cuisine ou l'eau de pluie © Radio France - Roland Motte

Surveillez vos plantes et n'arrosez que quand c'est nécessaire. Un excès peut être aussi dommageable qu'un manque d'eau !