Roland Motte, jardinier : conservez votre amaryllis d'année en année

L'amaryllis est facile à cultiver et avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier, vous pourrez le faire refleurir chaque année.

Vous avez acheté un amaryllis en fleurs pour Noël ? Ne le jetez pas une fois fané, son bulbe pourra refleurir l'année prochaine ! Suivez les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, pour bien conserver votre amaryllis et lui donner une longue vie.

Les avantages de l'amaryllis

L'amaryllis est originaire d'Amérique tropicale, elle doit son nom à l'amaryllis belladonne qui est, elle, la véritable amaryllis, celle qu'on va trouver dans les jardineries ou chez les fleuristes, ou sous un autre nom puisqu'elle s'appelle hippeastrum. Normalement, ces hippeastrums fleurissent au printemps, mais on les trouve en fleur en jardinerie pendant la période de Noël, ils ont été forcés. Or, forcer, ça veut dire qu'on a décalé la culture de la plante pour lui faire croire que c'était déjà le printemps, pour qu'elle puisse nous donner ces superbes floraisons.

L'avantage de cette plante, c'est évidemment sa floraison. Les fleurs peuvent faire jusqu'à vingt centimètres de diamètre, on en a de toutes les couleurs, il en existe même des panachées. Elles peuvent vivre au moins quatre semaines. L'amaryllis est une plante bulbeuse, ça veut dire qu'on va pouvoir la conserver d'une année sur l'autre en gardant ce bulbe. Et plus le bulbe est gros, plus les fleurs seront impressionnantes. La hampe florale se développe avant les feuilles, mais on va bien conserver les feuilles ensuite.

Entretenir et conserver votre amaryllis

Lorsque la hampe florale est fanée, on va la couper à la base environ à trois centimètres du bulbe. Veillez à ce que toutes les fleurs soient bien fanées, parfois il y a des petits bourgeons qui peuvent encore redonner des fleurs. Ensuite, une fois que cette hampe florale est coupée, vous allez garder les feuilles, continuer l'entretien de la plante, continuer d'arroser, d'apporter un petit peu d'engrais si vous le souhaitez.

Coupez la fleur de son amaryllis à 3 cm du bulbe © Radio France - Roland Motte

Lorsque les feuilles seront fanées, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, vous couperez les feuilles et vous allez rentrer le bulbe pour sa période de repos. Lorsqu'on rempote le bulbe, on ne l'enterre pas profondément, on le laisse dépasser d'environ un tiers de sa hauteur. On va rentrer le pot avec ce bulbe au repos à partir de la fin de l'été jusqu'au mois de décembre. On n'arrose pas pendant cette période-là, on le laisse dans un endroit sombre et ensuite on va le ressortir et il va repartir de plus belle et refleurir.

Enterrez le bulbe d'amaryllis de deux tiers lors du rempotage © Radio France - Roland Motte

L'amaryllis à une culture très facile. N'hésitez pas à trouver des variétés originales, il y en a tellement.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.