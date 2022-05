Roland Motte, jardinier : de l'utilité de l'engrais au jardin

Les plantes ont besoin de manger, comme nous ! De quoi ont-elles besoin ? Suivez les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Les plantes, c'est comme nous, ça mange. Donnez leur de l'engrais bio, mais attention chaque plante à ses propres besoins, avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Lorraine.

Il y a même certaines plantes qui sont de véritables gloutons. Tiens, prenez les fraisiers ou les géraniums. Ces deux là, il ne faut pas leur en promettre. Pour aider vos plantes à bien se développer, il faut un engrais adapté à la plante, une paire de gants et un arrosoir.

Les nutriments sont essentiels à la plante."

Il existe plein d'engrais différents. C'est normal. C'est comme nous. On ne mange pas tous les mêmes choses et dans les mêmes quantités, mais pourvu que notre alimentation soit équilibrée, au final, c'est comme pour les plantes. Les nutriments sont essentiels à la plante.

Et pour vous, c'est simple, il suffit de retenir qu'un engrais géranium, c'est bon pour les géraniums. Un engrais rosier, c'est adapté pour les rosiers. Qu'un engrais plante verte, c'est pour les plantes vertes et un engrais conifère, c'est pour les conifères, etc, etc.

Pour les rosiers, prenez de l'engrais spécial rosier © Radio France - Roland Motte

Un engrais, c'est de la nourriture, alors évitez de doubler les doses. Il n'y a pas de risque d'obésité chez les plantes, mais un excès de nutriments peut leur nuire et les fragiliser, comme nous les lendemains de festin.

