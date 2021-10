Roland Motte, jardinier : découvrez le Fuchsia Magellanica Riccartonii

Le Fuchsia Magellanica Riccartonii est un arbuste qui peut se planter en pleine terre et résiste au froid. Une découverte que vous présente Roland Motte, notre jardinier.

Vous aimez les fuchsias pour leurs jolies clochettes rouges, roses, violettes, mais n'avez aucune envie de vous coltiner la corvée de rentrer les pots chaque hiver ? Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, vous propose le Fuchsia Magellanica Riccartonii, une variété à planter en pleine terre et qui résiste aux hivers de chez nous.

Le Fuchsia Magellanica Riccartonii supporte le froid !

Contrairement au fuchsia hybride traditionnel avec des grosses fleurs qu'on doit rentrer en hiver parce qu'il craint le froid, le Fuchsia Magellanica Riccartonii est une plante de pleine terre qui peut résister à des températures de moins 15 degrés et qui peut pousser jusqu'à un mètre 20, voire deux mètres de haut.

Planter un Fuchsia Magellanica Riccartonii

On va le planter, plutôt, à l'abri du vent, si possible en situation ombragée. Il aime bien les sols frais et bien humifères. On peut rajouter du compost régulièrement. Il est possible de le planter en haie en mettant environ un individu tous les mètres. L'intérêt de ce Fuchsia Magellanica Riccartonii c'est surtout sa floraison qui va venir sur toutes les parties de la plante, avec de petites fleurs d'environ 3 cm de longueur, avec une couleur violette et rouge, des fleurs qui sont très mellifères.

Prendre soin du Fuchsia Magellanica Riccartonii

C'est une plante capable de résister à des températures assez élevées. Il faut simplement l'arroser la première année, c'est important. Vous pouvez apporter du compost régulièrement. On va le tailler au début du printemps, mais c'est surtout un nettoyage, en enlevant particulièrement les branches sèches ou abîmées après l'hiver.

Vous pouvez même le cultiver en pot et vous pourrez le rentrer en véranda, ce qui va prolonger sa floraison jusqu'au cœur de l'hiver.

Fuchsia Magellanica Riccartonii © Radio France - Roland Motte

