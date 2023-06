Roland Motte, jardinier : des légumes résistants à la sécheresse

La sécheresse et le déficit hydrique dans plusieurs régions, ne font pas le bonheur des jardiniers. Les futures récoltes dans votre potager risquent d'être bien moindre. Roland Motte, notre jardinier, a des solutions pour que votre panier soit garni malgré le manque d'eau.

ⓘ Publicité

Il vous propose une sélection de légumes, peu gourmands en eau, résistants à la chaleur et à la sécheresse :

Le cardon : une plante vivace qui vit plusieurs années, Vous récolterez les cardes en automne que vous consommerez en gratin, en tajine, en soupe.

: une plante vivace qui vit plusieurs années, Vous récolterez les cardes en automne que vous consommerez en gratin, en tajine, en soupe. Le choux de Bruxelle s : un classique riche en minéraux. Vous l'arrosez à la plantation, vous paillez et il tiendra jusqu'aux récoltes.

s : un classique riche en minéraux. Vous l'arrosez à la plantation, vous paillez et il tiendra jusqu'aux récoltes. La roche rouge : vous consommez les jeunes feuilles comme des épinards. Il est autonome, pas besoin de l'arroser et il se ressème tout seul.

: vous consommez les jeunes feuilles comme des épinards. Il est autonome, pas besoin de l'arroser et il se ressème tout seul. Le chénopode Bon Henri : c'est une vivace dont vous consommez les feuilles, crues, ou cuites comme les épinards.

: c'est une vivace dont vous consommez les feuilles, crues, ou cuites comme les épinards. Le chou marin ou crambe maritime : ses pétioles ont un goût de chou-fleur. Mais pour consommez ses feuilles, ils faut qu'elles soient blanchies, donc il faut couvrir la plante avec un pot.

: ses pétioles ont un goût de chou-fleur. Mais pour consommez ses feuilles, ils faut qu'elles soient blanchies, donc il faut couvrir la plante avec un pot. La pomme de terre : une fois plantée, plus besoin de l'arroser.

: une fois plantée, plus besoin de l'arroser. La betterave rouge : vous la semez en pleine terre au printemps, arrosez le semis, mais durant l'été, elle a besoin de très peu d'eau.

: vous la semez en pleine terre au printemps, arrosez le semis, mais durant l'été, elle a besoin de très peu d'eau. Le topinambour : il a un petit goût d'artichaut. Vous le récolterez en automne et durant l'hiver selon besoin.

: il a un petit goût d'artichaut. Vous le récolterez en automne et durant l'hiver selon besoin. Le petit pois : lui aussi, résiste très bien à la sécheresse.

: lui aussi, résiste très bien à la sécheresse. Oignon, ail et échalote : des épices très résistantes à la sécheresse.

Quelques légumes résistants à la sécheresse : cardon, topinambour, roche rouge, chou de Bruxelles © Radio France - Roland Motte

Vous avez le choix, et en paillant ces plantes, vous aurez encore plus de chance d'avoir quelques belles récoltes malgré le manque d'eau.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.